Fusillade aux Etat Unis : au moins 5 morts dans les locaux d'un journal, le suspect arrêté

La fusillade qui a éclaté jeudi dans un journal à Annapolis, la capitale de l'Etat du Maryland aux Etats-Unis, a fait cinq morts et plusieurs blessés graves, a annoncé la police.



"Nous avons connu une terrible fusillade ici cet après-midi", a déclaré à la presse Steve Schuhn, responsable du comté d'Anne Arundel. "Il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans cette fusillade", a-t-il ajouté, sans en préciser le nombre.



Le chef par intérim de la police locale, Bill Krampf, a pour sa par indiqué qu'il y avait cinq morts."Il y a d'autres personnes qui sont gravemenet blessés", a-t-il ajouté.



L'autorité chargée du contrôle des armes à feu (ATF) "répond à une fusillade au Capital Gazette à Annapolis", a écrit sur son compte Twitter cette agence. Un suspect est interrogé par la police, ont indiqué les autorités. Selon la chaîne américaine CBS, il s'agit d'un homme blanc âgé d'une vingtaine d'années.



"Tireur actif"



La police a fait état de la présence d'un "tireur actif" dans le bâtiment de ce journal. "Confirmation d'un tireur actif", a écrit sur Twitter la police du comté d'Anne Arundel dans le Maryland. "Le bâtiment a été évacué. Les officiers continuent de fouiller l'immeuble".



"Il n'y a rien de plus effrayant"



"Un seul tireur a tiré sur plusieurs personnes dans mon bureau, certains d'entre eux sont morts", a raconté Phil Davis, un journaliste du "Capital Gazette", sur Twitter. "Il n'y a rien de plus effrayant que d'entendre des gens se faire tirer dessus pendant que vous êtes sous votre bureau, et ensuite d'entendre le tireur recharger son arme", a-t-il ajouté.



La Maison-Blanche a fait savoir que le président américain Donald Trump avait été informé de la situation à Annapolis.



Les fusillades se sont multipliées aux Etats-Unis ces derniers mois, en particulier dans des lycées, suscitant un intense débat sur la dissémination des armes à feu dans le pays.











7sur7