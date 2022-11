G20 / Macky Sall: L’adhésion de l’UA sera examinée en 2023 en Inde

‘’Je remercie les membres du #G20 qui ont soutenu la candidature de l'Union africaine pour adhérer au Groupe, lors du sommet de #Bali en Indonésie. L’adhésion de l’UA sera examinée au Sommet du G20 de 2023 en Inde ’’, a tweeté Macky Sall, qui vient de prendre part au Sommet du G20 en Indonésie.



D'après l'Aps, il a remercié le président français Emmanuel Macron ‘’ pour les consultations qu’il a initiées les 14 et 15 novembre, en marge du Sommet du G20, sur la problématique de l’accès aux céréales et aux engrais, entre autres sujets, dans le contexte de la guerre en Ukraine ’’.



Macky Sall s’est aussi réjoui de son entretien, mardi, avec le président Xi Jinping, en marge du Sommet de Bali. ‘’ Je salue l’excellente coopération sino-africaine et sénégalaise en particulier, ainsi que notre convergence de vues sur des sujets majeurs d’intérêt commun ’’, a-t-il tweeté.