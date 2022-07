G5 Sahel et le Sénégal : impact de la Covid-19 sur la gestion des frontières Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Juillet 2022 à 14:23 | | 0 commentaire(s)| La Jica, en collaboration avec l'OIM, a organisé un atelier pour faire l'étude sur l'impact de la COVID-19 dans la gestion des frontières, au niveau des pays du G5 Sahel et le Sénégal. Cet atelier a pour but de faire comprendre les défis et les besoins de soutien à la gestion des frontières dans la région du Sahel, dans le contexte de la COVID-19.



