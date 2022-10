GFC chassé par Ahmed Aïdara: Ses supporters avalent mal la pilule et évoquent des dessous politiques Rédigé par leral.net le Samedi 1 Octobre 2022 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| Le stade Ibrahima Boye situé à Ndiarème Limamoulaye à Guédiawaye, est l'objet de querelles entre la municipalité et le club de la ville, Guédiawaye Football Club (GFC). En effet, le maire Ahmed Aïdara a sommé le club de déguerpir les lieux a partir de ce samedi, 1er octobre. Ce que les supporters du club ne peuvent accepter d'autant que le GFC n'est pas la seule équipe qui s'entraîne dans ce stade. Ils rappellent que les recettes du stade entrent dans le club GFC et non dans le club privé.



