GOOGLE : les annonces en 3D arrivent sur YouTube

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 16:28 | | 0 commentaire(s)|

Google propose un nouveau format de publicité pour les vidéos sur YouTube : Swirl.



Les marques vont donc pouvoir créer des vidéos publicitaires à 360 degrés.



Swirl : un format de publicité 3D à 360 degrés.



Swirl est un format d'affichage immersif qui apporte des ressources en trois dimensions. Son objectif ? Afficher des publicités 3D sur le web mobile et sur YouTube.



Ce nouveau format est plus engageant, éducatif et puisque le consommateur voit le produit sous toutes ses coutures, cela peut le pousser à passer à l'acte d'achat.



La publicité 3D devrait être à la disposition des marques et annonceurs dès cet été.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos