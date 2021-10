GRAND CONCOURS DE JONGLAGE KIRENE Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 15:03 commentaire(s)| Le 02 juillet 2021, le Groupe Kirène a annoncé son partenariat avec l'international sénégalais Idrissa Gana Guèye. Cette union entre la marque et le milieu de terrain vient consolider les actions du Groupe envers le sport local.



Cette collaboration sera également l’occasion de soutenir la jeunesse sénégalaise en les encourageant à aller de l’avant et à toujours croire en leurs rêves : c’est dans cette logique que le Grand Concours de Jonglage Kirène est né.

L’idée est d’offrir une expérience unique à un jeune talent sénégalais à travers un concours de jonglage.

La présélection se fera sur la base de plusieurs critères notamment la technique, la créativité et l’esthétique. Parmi les nombreux participants, 05 seront sélectionnés à travers tout le Sénégal. Un gagnant sera choisi pour remporter un séjour à Paris afin d’assister à un match du PSG au Parc des Princes et de rencontrer notre ambassadeur Gana Gueye.

Un séjour sera entièrement pris en charge par Kirène et promet d’être riche en émotions.

Les 04 autres gagnants seront également récompensés pour leur participation.

Le Groupe Kirène invite tous les jeunes talents à participer massivement sur ses pages Facebook, Instagram et Tiktok : @Kirene_sn.

Bonne chance à tous.





