GUY MARIUS SAGNA : "Je serai heureux de rencontrer Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre"

Suite à ses commentaires sous forme de questionnement libellé dans un texte intitulé " Comment vous dire que vous vous êtes trompé" ...et publié en réaction à la déclaration de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Guy Marius Sagna a tenu à présenter ses excuses au chef religieux et à tous ces Sénégalais qui ont fustigé sa sortie.

Sur le plateau de Sentv, l'activiste a précisé nourrir beaucoup de respect à l'endroit des chefs religieux de ce pays tout comme envers les résistants à l'oppression coloniale. "Nous sommes des petits-fils de toutes ces personnalités que le Sénégal a connues", dira-t-il non sans en citer quelques-unes dont Yacine Boubou, Lat Dior, Baye Niass, Hadj Malick Sy, Mame Boucounta. Il s'attardera aussi avec beaucoup d'égards sur Serigne Touba.

" Nous, Frapp, avons une grande estime vis-à-vis des grands érudits de l'Islam. Ils ont combattu pour leur communauté, pour leur nation. Et nous ne faisons qu'essayer de suivre leurs pas. (...). Le Khalife Général des Mourides est lui, pour tout ce qu'il fait, sur les pas de son grand-père. Nous l'avons vu soutenir les sinistrés de l'incendie du marché Ocass. Nous l'avons vu aussi épauler les parents des victimes de l'émigration clandestine. Lorsque je sortais de prison, j'avais dans mes projets des visites auprès des chefs religieux".

Guy Marius Sagna de poursuivre, affirmant inscrire dans son agenda des rencontres avec la classe religieuse du Sénégal. "Je serais heureux de rencontrer Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui est le porte-parole du Khalife Général des Mourides et même rencontrer Serigne Mountakha lui-même. Nous avons un ami commun. Alla Kâne qui fut un membre du PAI. Serigne Mountakha Mbacké a beaucoup combattu pour que le Sénégal accède à l'indépendance."

Et pour que nul n'en ignore, il réitérera ses excuses à l'endroit du guide spirituel de " Darou Salam Héliport " pour ses commentaires jugés désobligeants. "Je présente mes excuses à toutes les personnes qui ont compris autrement mes propos et à ceux qui n'ont pas la même perception que moi sur cette affaire. Je leur présente mes excuses..."



