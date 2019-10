Gabon: Ali Bongo s’exprime pour la première fois depuis son AVC

Ainsi lors du meeting de clôture de la tournée républicaine de son directeur de cabinet, tenu ce samedi, Ali Bongo a fait la surprise de prendre la parole.



«Vous ne savez pas quelle joie ça peut être pour moi de me trouver parmi vous. C’est incroyable, j’ai rêvé de ce jour depuis plusieurs temps et c’est arrivé. Il faut remercier Dieu, et puis je tiens à remercier vous tous pour le soutien que vous m’avez apporté. Je vous dis que maintenant, je suis là et je suis là.J’ai tellement de choses à vous dire et finalement, je ne dirai rien parce que je veux moi aussi participer à la fête. Merci pour m’avoir invité, je suis là aujourd’hui et je serai toujours là», rapporte koaci.com.