Gabon: RSE - 35 Millions de FCFA remis à la Fondation Ma Bannière pour assister les élèves

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2024 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|





Ce don sera destiné à soutenir les élèves en situation défavorisée. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'encourager les entreprises et les associations à adopter des pratiques responsables, tout en soutenant des projets ayant un impact social positif.



Le champ d'action de la fondation



Inaugurée en mai dernier, la fondation « Ma bannière » a pour mission de créer un avenir meilleur pour les jeunes du Gabon en leur offrant des programmes de soutien et d'autonomisation. Par ailleurs, elle s'investit dans la réintégration des jeunes à l'école, mais aussi dans le marché du travail.



C'est à travers cette dynamique que ladite fondation initie des programmes tels que « Acti'Jeunes » dans le but de sensibiliser les jeunes sur les préventions des addictions, les violences, l'insécurité, l'éducation et la santé sexuelle. En perspectives de leurs actions pour l'éducation des jeunes, cette fondation bénéficiera de cet apport financier du groupe MFB afin d'assister les élèves en offrant des kits scolaires et bien d'autres.



Vers une rénovation et un nouvel avenir



Il faut noter que le groupe turc MFB International avait acquis l'usine, détenue autrefois par le groupe Somdia, via la Sucaf (La Sucrerie Africaine du Gabon) . L'officialisation de cette transaction a eu lieu le 26 avril 2024 à Libreville, lors d'une Assemblée générale extraordinaire.



Cette réunion a également entériné le changement de dénomination de la société, qui s'appellera désormais « Les Sucreries du Gabon S.A ». Selon nos confrères du journal Le Nouveau Gabon, pour ce qui est des termes de l'accord, le groupe turc MFB International détient désormais 90 % des actions des « Sucreries du Gabon », les 10 % restant étant détenus par l'État.



En échange de ces actions, MFB International s'engage à investir au moins 11 milliards de FCFA pour la réhabilitation et la modernisation de l'usine ainsi que l'ensemble des outils de production, précise la même source.



Présent dans les pays frères du Gabon tel que la Côte d'Ivoire, le Congo ou encore le Sénégal, le groupe MFB propose une diversité de produits alimentaires. Le rachat de la SUCAF par le groupe MFB, a permis à l'entreprise de se diversifier à travers des produits tels que des cubes de sucres, du sucre cristallisé, du sucre granulé, Doypack, bonbon en bâtonnet, des sacs de sucre cristallisés.



Chacun dans un large éventail d'utilisation, de la cuisine domestique aux usines de transformation alimentaire industrielle. Ce premier acte majeur de MFB International, actuel propriétaire des Sucreries du Gabon, permet à la fondation « Ma bannière » de poursuivre ses missions et de répondre favorablement aux besoins éducatifs des apprenants gabonais. Aussi, ce partenariat gagnant-gagnant renforce les liens entre le groupe turc et le Gabon.

https://fr.allafrica.com À cet effet, la présidente de l'association, Mme Erika Darlhène Moussounda Bimbounza a reçu des mains du Coordonnateur du groupe MFB, M. Ousmane Mabignat Sall, un chèque d'un montant de 35 Millions de FCFA pour assister les élèves durant cette période de rentrée scolaire 2024.Ce don sera destiné à soutenir les élèves en situation défavorisée. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'encourager les entreprises et les associations à adopter des pratiques responsables, tout en soutenant des projets ayant un impact social positif.Inaugurée en mai dernier, la fondation « Ma bannière » a pour mission de créer un avenir meilleur pour les jeunes du Gabon en leur offrant des programmes de soutien et d'autonomisation. Par ailleurs, elle s'investit dans la réintégration des jeunes à l'école, mais aussi dans le marché du travail.C'est à travers cette dynamique que ladite fondation initie des programmes tels que « Acti'Jeunes » dans le but de sensibiliser les jeunes sur les préventions des addictions, les violences, l'insécurité, l'éducation et la santé sexuelle. En perspectives de leurs actions pour l'éducation des jeunes, cette fondation bénéficiera de cet apport financier du groupe MFB afin d'assister les élèves en offrant des kits scolaires et bien d'autres.Il faut noter que le groupe turc MFB International avait acquis l'usine, détenue autrefois par le groupe Somdia, via la Sucaf (La Sucrerie Africaine du Gabon) . L'officialisation de cette transaction a eu lieu le 26 avril 2024 à Libreville, lors d'une Assemblée générale extraordinaire.Cette réunion a également entériné le changement de dénomination de la société, qui s'appellera désormais « Les Sucreries du Gabon S.A ». Selon nos confrères du journal Le Nouveau Gabon, pour ce qui est des termes de l'accord, le groupe turc MFB International détient désormais 90 % des actions des « Sucreries du Gabon », les 10 % restant étant détenus par l'État.En échange de ces actions, MFB International s'engage à investir au moins 11 milliards de FCFA pour la réhabilitation et la modernisation de l'usine ainsi que l'ensemble des outils de production, précise la même source.Présent dans les pays frères du Gabon tel que la Côte d'Ivoire, le Congo ou encore le Sénégal, le groupe MFB propose une diversité de produits alimentaires. Le rachat de la SUCAF par le groupe MFB, a permis à l'entreprise de se diversifier à travers des produits tels que des cubes de sucres, du sucre cristallisé, du sucre granulé, Doypack, bonbon en bâtonnet, des sacs de sucre cristallisés.Chacun dans un large éventail d'utilisation, de la cuisine domestique aux usines de transformation alimentaire industrielle. Ce premier acte majeur de MFB International, actuel propriétaire des Sucreries du Gabon, permet à la fondation « Ma bannière » de poursuivre ses missions et de répondre favorablement aux besoins éducatifs des apprenants gabonais. Aussi, ce partenariat gagnant-gagnant renforce les liens entre le groupe turc et le Gabon.





Source : Le lundi 16 septembre 2024, le groupe MFB a fait un don financier d'une valeur de 35 millions de FCFA à la Fondation Ma Bannière de la première Dame du Gabon Mme Zita Oligui Nguema. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa première action RSE.Source : https://www.lejecos.com/Gabon-RSE-35-Millions-de-F...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook