Gabon : la Cour constitutionnelle repêche 4 nouveaux candidats à l'élection présidentielle
Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 00:46

©️ Atlanticactu & Agence

La Cour constitutionnelle gabonaise a repêché quatre nouveaux candidats dont les dossiers avaient été rejetés par le ministère de l'Intérieur, ce qui porte à huit le nombre total des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon, a rapporté la chaîne de télévision d'Etat vendredi dans la soirée.

Parmi les quatre nouveaux candidats, se trouve Zenaba Gninga Chaning, une femme entrepreneure. Les trois autres sont Alain Simplice Boungoueres (ancien député et haut cadre de l'administration publique), Thierry Yvon Michel Ngoma et Axel Stophène Ibinga Ibinga (tous deux candidats à la présidentielle de 2023).

A ces quatre candidats s'ajoutent les quatre premiers validés d'office par le ministère de l'Intérieur le 10 mars dernier. Il s'agit de Brice Clotaire Oligui Nguema (président de la Transition), Alain Claude Bilie-By-Nze (ancien Premier ministre), Joseph Lapensée Essingone (cadre à la Direction générale des impôts) et Dr Stephane Germain Iloko Boussiengui (ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais).

La campagne électorale s'ouvre le 29 mars et elle prendra fin le 11 avril, soit la veille du scrutin. Le président élu obtiendra un mandat de sept ans, renouvelable une seule fois.



