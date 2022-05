Gabrielle Kane: "nos vies, en tant que femmes, ne valent rien au Sénégal, c'est une honte d'avoir...

Gabrielle Kane n'a pas été tendre avec la justice sur les affaires Lissa Tine et Aïssatou Diop qui ont été livrées à elles-mêmes. "C'est une honte d'avoir classé le dossier sans suite de Lissa Tine qui a disparu depuis 2019. Cela montre que nos vies, en tant que femmes, ne valent rien au Sénégal. Que Coumba am ndéye ak coumba amoul ndeye mo fi am", s'est-elle indignée. Non contente de s'arrêter là, elle a chargé Souleyman Ciss, l'ex-époux de Aïssatou Diop qui l'a répudiée pour cause de "manque de virginité". "Et on ne veut pas qu'on traite de genre d'hommes d'imbéciles? je suis prête à aller au Camp pénal car je ne changerais pas d'avis là dessus".