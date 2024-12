Gabrielle Kane sur la marche des féministes : « Allons marcher nues » ! Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2024 à 18:09 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Gabrielle Kane a fait un post sur sa page Instagram pour se prononcer sur la marche des féministes le 31 décembre prochain. « Ne soyons pas prude, ce n’est qu’une marche ! Messieurs les féministes, bien que vous soyez peu nombreux, vous êtes aussi les bienvenus. Ce n’est pas une invitation pour jouer à […] XALIMANEWS- Gabrielle Kane a fait un post sur sa page Instagram pour se prononcer sur la marche des féministes le 31 décembre prochain. « Ne soyons pas prude, ce n’est qu’une marche ! Messieurs les féministes, bien que vous soyez peu nombreux, vous êtes aussi les bienvenus. Ce n’est pas une invitation pour jouer à touche-pipi comme on tente de le présenter encore une fois pour cataloguer des femmes engagées. S’il faut marcher nue pour faire entendre une cause si noble, dans une société sourde aux souffrances des femmes, alors pourquoi pas ? J’avoue que l’idée est un peu saugrenue ! Mais attention à ne pas tomber dans l’incongru, cela pourrait nous jouer plus d’un tour… Cependant, il faut noter qu’il suffit qu’un groupe de femmes parle d’une marche nudiste contre le viol pour que tout le monde s’offusque en jouant faussement les vierges effarouchés !!! On ne s’offusque pas autant des actes barbares que des hommes continuent d’infliger aux femmes aux filles, mais de femmes qui se mettent à poil . On appelle ces femmes à se respecter, mais commencez par collectivement les respecter dans cette ambivalence permanente de notre société. Comme les femmes n’ont plus que leurs corps pour exister chez nous, alors pourquoi ne pas utiliser ce corps pour des combats communs. La réflexion est quand même intéressante….

En attendant, moi j’aurai que mon peignoir à enlever pour participer en toute nudité ! », a t-elle écrit.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/gabrielle-kane-sur-la-mar...

