Galère des banlieusards à cause des chantiers

Décidément, il est difficile pour les banlieusards de se déplacer en cette période d’hivernage. Car en plus des routes inondées après chaque pluie, il y a la problématique des chantiers.



Les travaux du TER du BRT et de l’autopont de Keur Massar, nous dit L'As, font vraiment souffrir les populations.



Ils ont créé des embouteillages en plus des trous à ciel ouvert qui exposent les piétons à des dangers. En tout cas, les entrepreneurs doivent accélérer la cadence pour soulager les populations qui en souffrent beaucoup.

