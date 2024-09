Gambie : 3 Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue

Au début du mois de septembre, 7 individus dont deux (2) Sénégalais impliqués dans une affaire présumée de trafic de drogue en Gambie, ont été arrêtés aux postes frontières de Giboro et d’Amdalaï en Gambie.



Selon les agents de l’Agence de Lutte contre la drogue de Gambie( DLEAG) qui ont procédé à leur interpellation, les mis en cause avaient par devers eux d’importantes quantités de cocaïne et de pilules d’ectasy.



Hier encore, trois autres Sénégalais ont été arrêtés pour trafic de drogue à l’aéroport de Banjul.. Il s’agit de Abdou Aziz Ndoye, Pape Keita et Maurice Valentin Sambou, narre Senenews.



Ce dernier, âgé de 32 ans, résidant à Pikine, a été interpellé avec quelques quantités de drogue présumés et 8 pierres de cristal qu’il dissimulait dans un sax à main de couleur noire.



Pape Keita, 22 ans, a été arrêté avec 25 emballages de cannabis dissimulés dans des papiers de ciment placés à l’intérieur de sa poche.



Abdou Aziz Ndoye, 27 ans, résidant à Kaolack, a été arrêté avec 10 emballages de cannabis dissimulés dans des papiers de ciment et placés à l’intérieur d’un sac en nylon multicolore.