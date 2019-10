Gambie- Affaire des passeports diplomatiques : Adama Barrow et des Sénégalais cités

L’affaire du trafic des passeports diplomatiques qui éclabousse la Présidence Gambienne connaît un nouvel développement. Un ex chauffeur et deux gardes du corps Sénégalais d’Adama Barrow sont impliqués. Il s’agit de Moussa Soumaré, considéré comme le présumé cerveau, d’O. Touré et de Ch. Ba, qui ont été arrêtés par la Police gambienne.



Mais la Présidence Gambienne s’est opposée à l’arrestation dudit chauffeur au motif qu’il a un statut diplomatique. Les gardes du corps Sénégalais de Barrow ont été aussi libérés, suite à de fortes pressions, selon la Police.



Ainsi, des partisans du patron de la diplomatie Gambienne accusent Barrow d’avoir délivré, dès ses premiers mois de fonction, quelques 578 passeports diplomatiques, dont les 300, destinés à des Sénégalais.



D’après Source A, Barrow récidive en délivrant 1105 passeports diplomatiques à plusieurs nationalités. Alors qu’en 2018, le Gouvernement Gambien avait annulé les 271 passeports, délivrés par le Président déchu, Yaya Jammeh.



Dans cette affaire, tout est parti, en septembre dernier, quand les agents de l’immigration de l’aéroport de Yundum avaient interpellé un commerçant mauritanien et un sénégalais bien connu des milieux d’affaires, en Gambie. Ces derniers étaient détenteurs de passeports diplomatiques, alors que leur statut ne le leur permettait pas.