Gambie: Découverte du plus grand gisement de pétrole en Afrique de l'Ouest

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mai 2018

Très bonne nouvelle pour la Gambie d’Adama Barrow. Le pays sera bientôt inscrit sur la liste des pays producteurs de pétrole. La United presse international (agence de presse américaine) révèle la découverte d'un important gisement de pétrole offshore, l’un des plus importants découverts en Afrique de l’Ouest, ces dernières années.



Le média américain fait état dans une dépêche publiée lundi dernier de deux de deux blocs qui envoisineraient environ 1 milliard de barils. Ils se trouvent dans un champ pétrolier dénommé « SNE » au large de la Gambie, non loin du Sénégal. Il faut rappeler qu’en 2004, l’alors Président de la Gambie, Yahya Jammeh avait annoncé la découverte d'une grande quantité de réserves pétrolières dans son pays, assurant que son gouvernement se lancerait dans des prospections pour confirmer les résultats.

