Accueil Envoyer Partager sur facebook Gambie: Les partisans de Yahya Jammeh exigent son retour au pays Rédigé par Mamadou Mangane le 27 Novembre 2019 à 09:48 La campagne pour le retour de Yahya Jammeh en Gambie prend de l’ampleur malgré les mesures prises par le gouvernement d’Adama Barrow pour le poursuivre.





Le ministre de la Justice du pays affirme que l’ancien président doit être poursuivi pour le vol de plus d’un milliard de dollars et les atrocités qu’il aurait commises pendant son règne.



Cependant, les partisans de son parti, l’Alliance pour la réorientation et la construction patriotiques (APRC), sont imperturbables alors qu’ils font pression pour le retour de Yahya Jammeh dans le pays.



Ousman Rambo Jatta, le vice-président de l’APRC a annoncé que M. Jammeh sera de retour chez lui conformément à un accord signé avec le gouvernement.



Il a déclaré que tous les biens de l’ancien président saisis par le gouvernement d’Adama Barrow lui seront restitués.



« Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont saisi tous nos biens. Ces biens appartiennent au parti. Ils ont pris de force les biens de Yahya Jammeh mais il sera bientôt de retour et il récupéra toutes les propriétés qu’ils lui ont prises. »



M. Jatta a également accusé l’avocat principal de la Commission de vérité et de réconciliation d’avoir soudoyé des témoins afin qu’ils témoignent contre Yahya Jammeh. La commission entend des cas d’atrocités commises sous le régime de l’ancien chef d’Etat.



Fabakary Tombong Jatta, président intérimaire de l’APRC, a souligné que le retour de Yahya Jammeh est inévitable, ajoutant que l’ancien président est un Gambien qui a le droit de rentrer chez lui quand il le souhaite.



« Qu’ils le veuillent ou non, Yahya Jammeh reviendra en Gambie et personne ne pourra l’arrêter. Il reviendra, même si la moitié du pays doit mourir. »





Selon un fervent partisan, Omar Colley, cité par Africa Feeds, M. Jammeh est la seule personne capable de sauver la Gambie du naufrage.



«Les gens oublient si vite que cet homme a transformé la vie de nombreux Gambiens, mais maintenant ils lui tournent le dos. Il reviendra sûrement bientôt et nous y travaillons. La campagne pour le retour de Jammeh est réelle et nous voulons le voir à la maison et je suis sûr que les Gambiens l’ont manqué.»



Yahya Jammeh s’est réfugié en Guinée équatoriale après avoir perdu les élections de 2016 contre Adama Barrow. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Congo-Brazzaville: des dégâts immenses après les inondations Congo-Brazzaville: Des dégâts immenses après les inondations