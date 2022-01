Gambie : Neuf militaires Sénégalais portés disparus

Les neuf militaires sénégalais portés disparus après l’accrochage survenu lundi en Gambie seraient probablement détenus en otage par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), a annoncé la direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



Dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, la DIRPA assure que ‘’les opérations se poursuivent pour les retrouver et sécuriser la zone’’.



La même source rappelle que l’accrochage du 24 janvier survenu en Gambie au Sud de Bwiam sur l’axe Kampanti-Kappa-Kambagol, s’est produit dans le cadre d’une action de sécurisation et de lutte contre les trafics illicites notamment contre l’exploitation criminelle du bois sur la frange frontalière avec la Gambie.



’’Au cours des affrontements consécutifs à une vigoureuse action militaire, 1 rebelle a trouvé la mort et 3 autres ont été faits prisonniers’’, selon la DIRPA.



De même, signale t-elle, ’’9 militaires portés disparus seraient probablement détenus en otage par le MFDC’’.



L’Armée assure que ’’les opérations se poursuivent pour les retrouver et sécuriser la zone’’.



Le communiqué rappelle que durant les 5 derniers mois, 77 camions transportant illégalement du bois provenant du Sénégal ont été immobilisés par le 5e Détachement sénégalais déployé au sein de la Force internationale en Gambie.



’’Plus que jamais engagées dans leur mission sacrée de protection du sanctuaire national, les Armées continueront à s’investir sans relâche pour retrouver les disparus et pour la préservation du potentiel forestier’’, lit-on dans le communiqué.

