Gambie : Un ex-militaire sénégalais arrêté (Vidéo)

Jeudi 1 Février 2018

Un Sénégalais du nom d’Ibrahima Thiam est en garde-à-vue à la police gambienne.

Ce tailleur de 43 ans, est soupçonné d’être l’auteur de la mort de Fatou Loum, gérante d’un salon de coiffure en Gambie. Selon la police, le Sénégalais est en Gambie depuis décembre 2017

Le corps sans vie de la jeune femme a été découvert par une de ses clientes. En effet, elle venait pour se faire tresser, lorsqu’elle a vu Fatou Loum couchée par terre, les mains, les pieds et le cou attachés.

C’est alors qu’elle a crié et sa mère a couru pour voir ce qui se passait. La police appelée, s’est rendue sur les lieux du crime.

Le corps de la femme a été amené à l’hôpital et l’autopsie de celui-ci, a révélé qu’elle est morte par strangulation.

Le portable de la victime dérobé En inspectant le lieu du crime, les limiers se sont rendus compte que le sac de la femme n’était plus là, son portable non plus. Le tailleur les avait dérobés.

Les enquêteurs se sont rendus chez l’opérateur téléphonique de la défunte, mais ce dernier a indiqué que le téléphone était éteint.

Quelques heures plus tard, le téléphone était de nouveau allumé. Ils ont pu retracer ce dernier. Le portable a été retrouvé entre les mains d’un garçon.

Le garçon a avoué que c’était un cadeau de son grand-frère. Quand ce dernier a été interpellé, il a pointé du doigt Ibrahima Thiam, qui lui a vendu le téléphone. Interrogé, Ibrahima Thiam n’a pas nié les faits.

Tout a commencé lorsque Fatou Loum a sollicité les services du tailleur. En effet, sa petite sœur devait se marier, et elle voulait que ce soit lui qui lui fasse ses tenues.

Les enquêteurs ont découvert qu’après avoir accompli cet acte ignoble, Ibrahima Thiam ne s’est pas rendu à son domicile pendant deux jours. Il ne savait pas quoi faire.

Par ailleurs, l’enquête a révélé que le suspect est un ancien militaire.

Vidéo: Témoignage d’une policière





