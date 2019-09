Gambie: Un ex-tortionnaire du régime de Jammeh arrêté aux Etats-Unis Le lieutenant Michael Sang Correa, membre de l’ancienne brigade criminelle du président Yahya Jammeh, dénommée « The Junglers », a été arrêté aux Etats-Unis, précisément à Denver dans le Colorado où il vivait peu de temps après la chute de l’ancien régime en décembre 2016.

L’ambassade des États-Unis à Banjul a confirmé son arrestation par les agents du département de la Sécurité intérieure, tout en précisant qu’il est poursuivi pour infraction au droit de l'immigration, selon le site gambien Fatunetwork.



M. Correa est recherché par les autorités gambiennes pour son rôle dans les violations flagrantes des droits de l'homme et les abus qui ont eu lieu au cours des 22 années de règne de l'ancien président Jammeh.



L’ancien lieutenant de l’armée faisait partie d’une équipe de soldats d’élite appelée « The Junglers », spécialisée dans les exécutions extrajudiciaires et la torture d'opposants présumés à l'ancien dirigeant gambien.



Le gouvernement d’Adama Barrow a mis en place la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations en 2018, dans le but d’enquêter sur les violations des droits de l’homme qui ont marqué le régne de son prédécesseur.



Au moins cinq anciens membres de l'escadron de la mort ont déclaré à la Commission d’enquête, que le lieutenant Michael Sang Correa M. Correa avait participé à un certain nombre de meurtres, notamment le meurtre brutal de 2013 des deux Américains gambiens Alhagie Mamut Ceesay et Ebou Jobe.

