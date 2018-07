Gambie: une discussion entre Yahya Jammeh et son parti fuite sur les réseaux sociaux

Rédigé par La rédaction de leral.net le 17 Juillet 2018 à 15:38 | Lu 428 fois

Un enregistrement de Yahya Jammeh en grande discussion avec les membres de son parti, l’Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (l'APRC), a fait surface et circule sur les réseaux sociaux depuis le week-end du 14 juillet. Une discussion qui montre que l'ancien président a toujours la main sur son parti. La voix de l’ancien leader n'avait plus été entendue en Gambie depuis son départ en exil en Guinée équatoriale, début 2017.