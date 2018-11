Gamou 2018: Le geste fort de Youssou Ndour envers les Moustarchidines 20 ans que le Gamou de Serigne Cheikh Tidiane Sy est célébré au Champs de Courses à Tivaouane, mais Khalifa Mbaye, fils aîné de Mbaye Dondé et leader des Moustarchidines Wal Moustarchidaty à Tivaouane l’a encore rappelé dans son propos liminaire.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

«Youssou Ndour comme il le fait chaque année depuis qu’on a commencé à célébrer le Gamou a aidé l’organisation Moustarchidine en mettant à sa disposition un matériel de sonorisation high tech.»



La sono a été disposée tout autour de la tente à l'intérieur des Champs de Courses et partout on peut entendre la voix du marabout et responsable moral, Serigne Moustapha Sy. Qui a encore prié pour la star planétaire et président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias (GFm).















Senenews



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook