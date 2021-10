Gamou 2021/Manque de denrées alimentaires à Médina Baye: les révélations explosives d'un petit fils de Baye Niasse

Medina Baye manque de denrées alimentaires à un jour seulement du Gamou. En effet, contrairement aux années précédentes, Kaolack n’a pas reçu cette année de l’aide alimentaire venant de l’Etat notamment du ministre du Commerce: « Nous n’avons jamais vécu cette situation. Le constat est que jusqu’à présent nous n’avons reçu aucun kilogramme de riz venant du ministre », regrette un petit fils de Baye Niasse qui s’est confié à leral.



Poursuivant son propos, il affirme: « J’ai appelé à Dakar, on m’a dit qu’il n ´y avait plus de riz, qu’il en manquait, j’ai appelé le responsable de Csa à Kaolack, il m’a dit la même chose. Alors que l'utilisation du riz est indispensable pour la célébration du Maoloud à Kaolack car le Gamou de Médina Baye, est un évènement international, les fidèles viennent de partout donc nous ne pouvons qu’utiliser le riz ».

