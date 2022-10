Gamou 2022: Sonatel Orange et Kirène ont apporté leur accompagnement à Ndiassane et Tivaouane Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 08:10 | | 0 commentaire(s)| En effet, pour cette édition, Sonatel a augmenté la capacité de ses réseaux notamment mobile, dans les villes de Tivaouane et de Ndiassane qui abritent l’essentiel des pèlerins, mais aussi dans toutes les localités du pays susceptibles d’accueillir des fidèles. A Tivaouane, après deux années de pause due à la pandémie de la Covid 19, les deux groupes Sonatel et Kirène ont renforcé leurs dispositifs mis en place pour un bon déroulement du Maouloud.

D’autres commodités telles que de l’eau, des nattes, des bouilloires, des carafes, des pots et des bassines sont également offerts par Sonatel et Kirène pour contribuer à la bonne prise en charge des pèlerins. Ce sont des milliers de kits maisons qui seront mis à disposition pour un meilleur accueil des hôtes.



Mounirou MBENGUE



