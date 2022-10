Gamou 2022: Sonatel et Kirène adoubées par Tivaouane et Ndiassane Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 17:40 | | 0 commentaire(s)| Les chefs religieux ont apprécié à sa juste valeur ce que Sonatel et Kirène ont apporté comme supports pour le Gamou. Comme l'’augmentation de la capacité des réseaux téléphoniques dans les villes de Tivaouane et de Ndiassane qui est primordial pour Sonatel. Avec son partenaire fidèle, Kirène, ont octroyé de l’eau, des nattes, bouilloires, bassines, entre autres pour contribuer à la prise en charge des pèlerins.





