Gamou 2023 : A Thiès, la Sénélec a investi 100 millions FCfa pour faciliter l’accès à l’électricité, d’autres projets en cours

Exprimant sa satisfaction, il a déclaré que « Concernant le Gamou de cette année, je suis content et je rends grâce à Dieu pour cette réalisation, parce que cette année en termes d’investissements, nous avons consenti environs 100 millions FCFA, qui permettront que sur 8 km, les gens puissent accéder à l’électricité“, avant de revenir plus en détails sur d’autres projets en cours comme un nouveau poste construit dans le fief religieux de la famille Ndiéguène, pour améliorer la qualité de la distribution, des lanternes et autres réalisations….



Des initiatives que le guide religieux Cheikh Mounirou Ndiéguéne a magnifié avant de formuler des prières pour le directeur général Papa Mademba Bitèye et ses collaborateurs…