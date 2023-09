Gamou 2023/ Serigne Khadim Lo: « La politique doit apporter des solutions et non créer la division au sein de la société » Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Septembre 2023 à 21:53 | | 0 commentaire(s)| Lors de l’édition du Gamou de Bakhdad qui a réuni des milliers de pèlerins, le guide religieux, Serigne Khadim Lô, a fustigé la politique telle qu’elle est pratiquée au Sénégal. Il appelle à se méfier de la politique radicale, la pensée unique. La politique, relève-t-il, doit aider à trouver des solutions et non diviser la société. En cette nuit de célébration, il a demandé à s’inspirer des valeurs de pardon et de tolérance du Prophète Mouhamed (PSL).



