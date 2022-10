Gamou Ndiassane: "Un événement purificateur et plein d'enseignement" (Antoine Diome) Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Octobre 2022 à 08:25 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome a dirigé, ce samedi 16 octobre 2022, la délégation gouvernementale venue représenter Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, à la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane 2022. Dans son discours, le ministre est revenu sur l’importance du choix de nos chefs religieux et anciens, de célébrer la naissance du Prophète (PSL). Selon lui toujours, “c’est un événement purificateur et plein d’enseignements pour les bons comportements des populations. C’est pourquoi, le Président Macky Sall accorde une grande importance à de tels événements à cause des innombrables bienfaits dont ils regorgent”. Concluant, Antoine Félix Diome a, sur instruction du Président Macky Sall, sollicité des prières pour la paix et la stabilité du pays notamment pour la réussite de tous ses projets afin de hisser le Sénégal au sommet des grandes nations.



Mounirou MBENGUE



