Gamou Taïba Niassène : L' ageroute indésirable par la famille religieuse Rien ne va entre Taiba Niasséne et l'ageroute. Mécontente des lenteurs notées dans la réalisation de travaux devant accompagner le bon déroulement du Gamou, la famille a purement décidé de renvoyer ces derniers. ils ont sommé les techniciens envoyés à la dernière minute d'arrêter tous les travaux et de vider les lieux. Selon ces autorités religieuses, aucun des engagements pris lors du CRD par l'Ageroute n'ont été respectés.

