Gamou annuel de Sokone, Jour 2: Des prières à floison pour le Sénégal, pour le Chef de l'Etat et... Rédigé par leral.net le Samedi 12 Février 2022 à 08:00 | | 0 commentaire(s)| Le deuxième jour du Gamou annuel de Sokone a vu défiler plusieurs autorités étatiques et religieuses. Les paroles sont unanimes: Prières pour le Sénégal, pour la maison religieuse de l'imam El hadi Dème, pour le nouveau maire Abdou Latif Coulibaly. Non sans prier aussi pour le Chef de l'Etat, Macky Sall.



