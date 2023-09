Gamou chez les Thiantacounes: Les prières et rappels de Serigne Saliou Ndigueul Thioune Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Septembre 2023 à 20:29 | | 0 commentaire(s)| Les Thiantacounes ont célébré le Gamou hier à Dakar sous la présence de leur guide religieux Serigne Saliou Ndigueul Thioune. Ce dernier est revenu sur l'importance du Gamou non sans rappeler que c'est grâce à Serigne Saliou Mbacké et Cheikh Béthio qu'ils célèbrent chaque année le Mawlid à Dakar. Il a en outre formulé des prières à l'endroit de Tous les Sénégalais.



