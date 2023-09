Gamou de Médina Baye 2023: L’Etat promet de surpasser les efforts des précédentes éditions, cette année

Le Gamou de Medina Baye se passera cette année en hivernage, avec ses problèmes d'inondations et de circulation. Conséquence, tous les services de l'Etat concernés seront debout comme un seul homme pour solutionner les problèmes d'eau, d'électricité, de sécurité et de consommation. L’obectif, promet-on, sera cette année de surpasser les efforts des années passées, mais aussi, de régler les problèmes d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable. Une problématique qui reste centrale. Aussi, des camions citernes de 30 mille litres d'eau seront mis à la disposition des populations et des pèlerins.