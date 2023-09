Gamou de Médina Baye: Serigne Mboup, maire de la ville de Kaolack, promet un accompagnement aux familles religieuses

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2023 à 19:04 | | 0 commentaire(s)|

A quelques jours du Gamou de Médina Baye, le maire de la ville de Kaolack, Serigne Mboup et son équipe, ont, dans un contexte d'hivernage, visité certains quartiers de la ville afin de s'enquérir de la situation actuelle. Selon lui, la municipalité ne peut pas tout régler à cause de la non validation de la lettre pour l'achat de gros engins par la secrétaire de la Présidence. Néanmoins, il promet que la mairie va accompagner les familles religieuses et certaines familles impactées.