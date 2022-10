Gamou de Ndiassane : Un programme de 10 projets "Horizon 2025" pour un budget de 50 milliards FCfa En prélude à l’édition 2022 du Maouloud, Ndiassane a dressé un programme pour le développement de la ville religieuse à « l’horizon 2025 », pour un budget de 50 milliards de francs Cfa. Ce programme compte dix projets, dont des infrastructures de santé, de commerce et d’édifices pour l’encadrement et la formation des jeunes.

Dans ce programme, figure en premier lieu, un projet de mise en place d’un centre de santé de dernière génération. Ce, en lieu et place de son poste de santé qui polarise actuellement plus 23 villages, sans compter la population de Ndiassane qui ne cesse de s’agrandir.



Il est également prévu dans le programme, un plan d'assainissement de la ville religieuse et l’érection de l’université « Cheikh Bou Kounta », dont le but est de mieux accompagner les jeunes de la ville sur le plan intellectuel.



Toujours dans le cadre de l’encadrement des jeunes, il est également prévu dans le programme, un Lycée technique bilingue arabe- français, une bibliothèque et aussi, une imprimerie moderne. Ceci pour la sauvegarde du patrimoine intellectuel des « Kounta » qui sans nul doute, sont de grands écrivains dont les œuvres touchent tous les domaines. Cependant, la plupart de leurs écrits sont encore à l'état de manuscrits.



Alors, les commissions scientifique et communication, sont chargées par le khalife général des Khadres, de reproduire ces documents et de les mettre à la portée des populations.



Toujours dans le programme, est prévu l’extension de la ville Ndiassane. Pour rappel, le fondateur Cheikh Bou Mouhamed Kounta a un considérable patrimoine foncier, sur l’étendue du territoire national. Alors l’idée est de transformer ces milliers d'hectares, en des sites de développement économique.



Avec son marché sous-régional, Ndiassane peut davantage et considérablement participer au développement économique du pays. Pour cette raison le Centre commercial de Ndiassane constitue un des projets phares du programme.



Il est par ailleurs prévu une salle de conférence de 3 000 places qui pourra contenir les nombreux pèlerins qui se ruent vers de grands événements : congrès, gamou, grandes conférences, entre autres.



Ndiassane compte également achever les travaux de l’esplanade où se tient les cérémonies officielles, lors des grands évènements qu’accueille la cité. Pour rappel, ces travaux sont entamés depuis quelques années déjà.



Dans ce programme de modernisation, figure aussi un projet de mise en place d’un abattoir moderne et d’un grand marché.



Enfin, il est prévu dans ce programme d’ériger Ndiassane en commune ou mieux, lui conférer le statut de ville religieuse.



Ce programme englobe des projets prioritaires de la cité religieuse. D’ailleurs, des cagnottes sont déjà créées pour faciliter leur réalisation. Toutefois, Ndiassane compte également sur l’accompagnement de l’Etat.



