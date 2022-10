Gamou de Tivaouane: Cette incroyable leçon spirituelle du Sous-Préfet Djiby Diallo sur Serigne Mansour Sy

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Octobre 2022 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|

Le Sous-Préfet de Dakar plateau, Dr Djiby Diallo, fidèle disciple de Serigne Mansour Sy BOROM DAARA Dji, en parfaite communion avec ses condisciples dans les séances de rituels contemplatifs " hadaratoul jumah et wazifa au Mausolée de SERIGNE Babacar sy RTA. il exhorte et invite la jeunesse au sens de responsabilité et à se conformer aux enseignements des guides religieux ...