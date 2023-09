Gamou de Tivaouane: Le député Farba Ngom a fait un beau geste avec le convoi d’une trentaine de bœufs et un chameau vers la cité religieuse Farba Ngom a frappé fort à quelques jours de la célébration du Gamou. Le député a convoyé une trentaine de bœufs et un chameau vers la cité religieuse.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 20:38 | | 0 commentaire(s)|

En guise de participation au Maouloud, commémorant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), le député Farba Ngom n’a pas lésiné sur les moyens. Le maire de Agnem, a offert une trentaine de bœufs aux khalifes de chaque de famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Il a également offert un chameau à son beau-père El Hadji Mansour Mbaye.



A signaler que la fête du Gamou 2023 est prévu le mercredi 27 septembre courant. Le chef de l’Etat Macky Sall est attendu, lundi dans la matinée, à Tivaouane, une localité de la région de Thiès où est célébré mercredi le Gamou, manifestation religieuse commémorant la naissance du prophète Mouhamed (PSL).



Le président de la République va rendre visite au khalife général des tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour et s’entretenir dans la foulée avec la famille d’El Hadji Malick Sy, une des plus influentes figures de la confrérie Tidiane au Sénégal, ont indiqué des membres du comité d’organisation de l’évènement.



Cette visite coïncide avec la fermeture du « Burd », ces séances nocturnes de récitation de panégyriques, initiées par El hadji Malick Sy, l’initiateur du Gamou de Tivaouane.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook