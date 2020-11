Gamou2020 / Ndiassane : « Le Président Macky Sall sollicite vos prières pour la paix et la stabilité du pays » (Alioune Sarr, ministre) Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 01:04 | | 0 commentaire(s)|

Une forte délégation gouvernementale dirigée par le ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, était à Ndiassane pour assister à la cérémonie officielle de la 137 ème édition du gamou de Ndiassane.



"Le Président Macky Sall adresse au Khalife Cheikh Al Bécaye Al Bécaye Kounta ses sincères salutations et à toute la famille Kountiyyou. Il sollicite vos prières pour la paix et la stabilité dans le pays. Car, vous êtes les premiers piliers d'un havre de paix. Pour atteindre ses objectifs, il a installé un nouveau gouvernement pour un mieux être des populations, mais également pour l'émergence et il sollicite également vos prières pour la réussite de tous ses projets", a confié Alioune Sarr.



À rappeler qu'il était accompagné de Yakhoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications et du Docteur Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'artisanat et du secteur informel, du maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue et du gouverneur de région, Mouhamadou Moustapha Ndao.

