Gaz : le dernier acte pour l’exploitation du gaz naturel de GTA Saint-Louis adopté en catimini par l'Assemblée nationale? Pendant la campagne présidentielle, l’Assemblée nationale de Macky Sall a adopté un accord fiscal et douanier avec la Mauritanie pour l’exploitation du gaz naturel du bloc appelé GTA/Geumbeul. Cet accord dit-on, était indispensable pour la décision finale d’investissement. Je rappelle que BP avait donné un ultimatum à fin décembre pour la signature de ce document.



Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2019

Au total, Macky Sall a négocié « tout seul » cette décision finale d’investissement. Comme je ne suis ni impressionné par le patriotisme, ni par les capacités de négociation technique de la galaxie FayeSall, le peuple à qui appartiennent les ressources naturelles doit en savoir le contenu.



Il a fallu des incendies en série des marchés pour que le gouvernement daigne réagir et se préoccuper de la prévention. J’avais attiré l’attention il y a quelque temps lors de l’incendie de Parc Lambaye à Pikine.



Evidemment, nos marchés sont mal bâtis, tout le monde le sait. Mais le régime qui se réclame de la modernité et qui prétend avoir trouvé la solution finale à l’émergence du Sénégal avec le PSE, doit savoir au moins que l’Occident est organisé avec des normes. Le Président Senghor, que Macky Sall aime citer, parlait d’organisation et méthode.



En vérité, cette apparente modernité se limite à une volonté illimitée de consommer à l’occidentale, qui est un des moteurs de la corruption généralisée et des flux financiers illicites notamment vers Dubaï. Des sociétés locales sont utilisées à cet effet. Tout sera clarifié.



Alors que les marchés brûlent, que les jeunes meurent de noyade dans les plages de Dakar et Guédiawaye, ce n’est pas important. L’essentiel est de gérer la communication avec des professionnels pour endormir le peuple et chercher à terroriser les patriotes. Peine perdue.



Il est temps de s’occuper de la protection civile surtout lorsque l’on construit de plus en plus de bâtiments. Il y a quelques années, ce sont les sapeurs-pompiers français qui étaient intervenus à l’immeuble Tamaro en feu à Dakar Plateau. Une mesure du progrès dans ce domaine est d’être capable de faire comme les sapeurs-pompiers français. Pardi !













Mamadou Lamine Diallo

