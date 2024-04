Gaza : Une catastrophe humanitaire révélée, suite au retrait de l’armée israélienne de l’hôpital Al-Shifa et ses environs Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2024 à 19:56 | | 0 commentaire(s)|

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu / Gaza / Youssef Zyne</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>C’est un paysage d’horreur et de désolation qu’ont découvert les habitants de Gaza lundi 1er avril, après le retrait des soldats israéliens du complexe hospitalier d’Al-Shifa. Après deux semaines d’opération sur place, Tsahal a laissé derrière son passage d’immenses destructions et des cadavres selon un médecin dans l’enceinte de ce plus grand hôpital du territoire palestinien, meurtri par près de six mois de guerre.</b></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Des témoins oculaires ont rapporté au correspondant d’Anadolu que l’armée israélienne a effectué un retrait total de l’hôpital Al-Shifa et des quartiers résidentiels environnants, lundi à l’aube, vers les zones situées au sud du quartier de Tal Al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Selon les témoignages, le retrait a révélé que les forces israéliennes ont incendié tous les bâtiments de l’hôpital Al-Shifa, le mettant complètement hors service.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les mêmes sources ont expliqué que l’armée a complètement détruit les étages du bâtiment de chirurgie spécialisée et incendié le reste du bâtiment, tout en incendiant le bâtiment principal d’accueil et d’urgence et en détruisant des dizaines de ses salles, ainsi que tout le matériel médical qui s’y trouvait.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les forces israéliennes ont également incendié le bâtiment du service rénal, ainsi que ceux de la maternité, de la morgue, du centre de traitement du cancer et des brûlés, détruisant dans la foulée le bâtiment des cliniques externes.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Selon des sources médicales palestiniennes, l’hôpital est entièrement hors service et il serait difficile qu’il reprenne ses activités pendant la période actuelle.</span></h5>

<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">

<p lang="fr" dir="ltr"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f6a8.png" alt="🚨" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f1ee-1f1f1.png" alt="🇮🇱" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f1f5-1f1f8.png" alt="🇵🇸" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 : L’armée israélienne s’est retirée de l’hôpital al-Shifa de Gaza après un raid de deux semaines, laissant derrière elle une traînée de destruction.</p>

<p>Les habitants de Gaza ont découvert plusieurs cadavres de civils autour de l'hôpital depuis le matin. Le… <a href="https://t.co/97HNIswVs1">pic.twitter.com/97HNIswVs1</a></p>

<p>— Les Spectateurs (@les_spectateurs) <a href="https://twitter.com/les_spectateurs/status/1774703726420283522?ref_src=twsrc%5Etfw">April 1, 2024</a></p></blockquote>

<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Plusieurs sources ont rapporté que l’armée a détruit tout le matériel médical du complexe médical, ses salles d’opération et ses services de soins intensifs.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dans un même contexte, des témoignages ont fait état de dizaines de morts retrouvés dans le complexe médical Al-Shifa et dans les rues Omar Al-Mukhtar, Izz Al-Din Al-Qassam, Abou Hasira, Bakr et Haboush, toutes situées aux alentours de l’hôpital.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Des témoins oculaires ont expliqué que l’armée avait profané le cimetière temporaire que les Palestiniens avaient établi dans le complexe médical Al-Shifa, en déterrant les corps des morts et en les jetant dans différentes zones de l’hôpital.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les mêmes sources ont rapporté que l’armée israélienne a incendié ou détruit de nombreuses maisons et bâtiments résidentiels à proximité du complexe médical Al-Shifa, qui comptent des milliers d’unités résidentielles.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’opération de l’armée israélienne contre le complexe médical d’Al-Shifa et ses environs s’est prolongée sur une durée de quatorze jours, s’est soldée par des dizaines de morts et de blessés et des centaines d’arrestations.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les forces israéliennes ont pris d’assaut l’hôpital à deux reprises depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. Le premier siège date du 16 novembre dernier, au terme d’un siège d’une semaine, au cours de laquelle l’armée a détruit les cours de complexe, certaines parties de ses bâtiments, ses équipements médicaux, ainsi que son générateur d’électricité.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"></h5><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/gaza-une-catastrophe-humanitaire-est-revelee-suite-au-retrait-de-larmee-israelienne-de-lhopital-al-shifa-et-ses-environs/" class="link">https://atlanticactu.com/gaza-une-catastrophe-huma...</a>

















