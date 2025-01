Gel des importations de l'oignon : Une aubaine pour les producteurs du département de Dagana (Président) Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2025 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la filière oignon du département de Dagana (nord), Mamadou Diop, a salué la décision des autorités de suspendre les importations d’oignons dans le cadre de la régulation des marchés agricoles et du développement de la production locale. « Cette décision émanant des autorités est à saluer, parce qu’elle va aider les acteurs du secteur à commercialiser leurs produits », a-t-il indiqué dans un entretien avec l’APS. Il souligne que cette décision a créé une lueur d’espoir chez les producteurs du département de Dagana, qui selon lui, « éprouvent toujours des difficultés à écouler leurs produits dans le marché local ». « Ce gel nous permettra de respecter nos engagements avec l’Agence de régulation des marchés (ARM) en donnant à tous les consommateurs une quantité suffisante d’oignons pour mieux approvisionner le marché sénégalais en prélude des grands événements », a-t-il assuré. Mamadou Diop précise que l’ARM a rencontré 80% des producteurs locaux lors d’une tournée nationale, dans le but de garantir un bon fonctionnement de l’approvisionnement du marché local. Il assure qu’une importante quantité d’oignons sera disponible au mois de février et mars, rappelant que le Sénégal consomme en moyenne 30 mille tonnes d’oignons par mois, soit un peu plus de 480 milles tonnes dans l’année. Le président de la filière oignon du département de Dagana préconise une meilleure prise en charge par l’Etat des questions liées à l’exploitation familiale et aux grandes productions en vue de « mieux maîtriser la gestion des marchés ». « Pour un bon approvisionnement, il est nécessaire de convier les acteurs autour d’une table pour voir ensemble des mesures à prendre pour mieux améliorer la production locale. Si toutefois des mesures d’accompagnement sont envisagées, le pays pourrait arrêter d’importer », estime-t-il. Il plaide pour la mise en place des chambres froides de bonne qualité pour une bonne conservation des produits dans les zones de production. Le gouvernement avait annoncé le gel des importations d’oignons à partir du 25 janvier 2025. Cette mesure a été prise à l’issue de la réunion du comité de pilotage des accords de gel des importations dans le cadre de la régulation des marchés agricoles et du développement de la production locale. La lettre circulaire N° 00000621/MIC/ARM/SG/SP, du 23 septembre 2024 relatif à la levée de gel des importations d’oignons, avait fixé la date limite des importations au 31 décembre 2024.



Source : https://senemedia.com/annonce-78339-gel-des-import...

