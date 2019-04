Gendarmerie: 7858 personnes arrêtées et 7722 procédures pour des crimes et délits en 2018 La gendarmerie territoriale a établi 7722 procédures pour des crimes et des délits commis sur le territoire national et arrêté pas moins de 7858 personnes au cours de l’année 2018, a révélé le Haut commandant de la Gendarmerie nationale, Général de division Cheikh Sène, dans une large interview accordée au quotidien "Le Témoin", ce lundi.

’’Au cours de l’année 2018, les militaires de la Gendarmerie territoriale ont établi 7722 procédures pour des crimes et des délits commis sur le territoire national. Du fait de nos actions, 7845 personnes mises en cause ont été arrêtées dans des affaires de tous ordres’’, a indiqué le général de division, haut commandant de la gendarmerie, Cheikh Sène.



Sur 4919 bêtes volés, 2914 ont été retrouvées. ’’La gendarmerie reste un acteur important de la communauté du renseignement national et nous travaillons sur les ressources humaines et matérielles pour améliorer nos performances dans ce domaine’’, a encore dit Cheikh Sène.



Sur un autre registre, il informe que la gendarmerie ’’dispose d’une plateforme nationale de lutte contre la cybercriminalité (PNLC), qui est dotée de laboratoires d’investigation numérique et de moyens techniques pour lutter efficacement contre la délinquance liée aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)’’.

