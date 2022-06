Gendarmerie: Sidiki Kaba à Tamba ce vendredi pour l'inauguration de la Section de Recherches Le Ministre des Forces Armées procédera ce vendredi 3 juin 2022 avec le Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la justice militaire à l'inauguration de la Section de Recherches de Tambacounda.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 09:01

Auparavant, le même jour, il inaugurera la brigade de gendarmerie de Diankhé Makha. Il faut noter que Me Sidiki Kaba Ministre des Forces Armées a inauguré ce jeudi 2 juin 2022, dans la Région de Kedougou, les Brigades de gendarmerie de Khossanto, de Fongolimbi et de Mako.



Ces différentes infrastructures contribueront à un plus grand maillage sécuritaire du territoire aux fins de mieux assurer la protection des personnes et des biens.

À cet effet le Délégué Régional et mandataire de la coalition BBY et de la Majorité Présidentielle remercie chaleureusement le Ministre Mamadou Sow, les Maires, les autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que les populations de Khossanto, Fongolimbi et Mako pour leur accueil chaleureux réservé à sa délégation.



Dans le même sillage, Maitre Sidiki Kaba invite les populations de Tambacounda à maintenir cette dynamique pour rendre très populaire l’étape de Tambacounda.

Enfin, le Ministre Sidiki Kaba mènera, durant le week-end, des activités sociales, humanitaires et politiques à Tambacounda.

