Gendarmerie en action: Le Général Moussa Fall réussit son épreuve de feu ! Depuis sa prise de fonction à la tête de la Gendarmerie nationale, le général de division Moussa Fall vient d’être confronté à ses premières grandes manifestations à Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 09:31 | | 8 commentaire(s)|

C’était hier lorsque, à l’occasion du procès renvoyé de Barthélémy Dias, de violentes manifestations ont éclaté dans Dakar et quartiers environnants. Et surtout, sur la Voie de dégagement nord (Vdn) où les manifestants ont barré les deux voies, tout en incendiant des pneus et en renversant du mobilier urbain.



Doté d’un véritable arsenal de guerre, y compris même des chars de combat, les bataillons d’élite du général Moussa Fall ont manœuvré avec courage et intelligence, avec tact aussi, pour rétablir l’ordre et la sécurité. Chose faite avec brio !



En effet, dans les secteurs contrôlés par la gendarmerie, c’est-à-dire de Ouakam à la Foire en passant par la Vdn jusqu’aux quartiers de Sacré-Cœur, l’ordre a été vite rétabli par les éléments de la Lgi et du Gign. Qui ont fait preuve d’un très grand professionnalisme.



Comme quoi, le général Moussa Fall a réussi sa première épreuve du feu en tant que Haut commandant de la Gendarmerie !













Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos