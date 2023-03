Géneral Moussa Fall en conférence Ramadan : Des propos déviés de leur cible et sortis de leur contexte

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

Comme chaque année, en période de Ramadan, le général de corps d’armée Moussa Fall, en caftan islamique de bon musulman, s’est rendu à la conférence religieuse des épouses d’officiers et sous-officiers de la gendarmerie. C’était le dimanche dernier à la salle des spectacles de la caserne Samba Diery Diallo de Colobane.



Répondant aux inquiétudes des femmes dont les foyers seraient menacés dans les réseaux sociaux en cette période de crise politico-judiciaire, le général Moussa Fall a tenu à rassurer le peuple sénégalais d’abord, et les épouses des militaires et paramilitaires après. Surtout, les braves épouses de ses gendarmes. Face à ces braves dames inquiètes, le Haut commandant de la gendarmerie a cherché à rassurer, en assurant que l’Etat s’est donné les moyens efficaces pour assurer la sécurité des personnes et des biens. « Personne ne peut et ne pourra brûler ce pays. Dormez en paix, les forces de défense et de sécurité veillent ! », a tranquillisé en substance le général Moussa Fall, à l’endroit des invités et conférenciers du Ramadan.



« Le Témoin » quotidien est en mesure de le jurer : si le Haut commandant de la gendarmerie est intervenu sur la sécurité lors de cette conférence religieuse, c’est pour tranquilliser les citoyens sénégalais et non les « menacer », comme l’ont fait croire des activistes et des personnes alarmistes des réseaux sociaux. Et même si le très rigoureux patron de la Maréchaussée a versé dans la menace, son propos s’adressaient avant tout aux fauteurs de troubles, casseurs et pillards. Il a fait une brève allusion à quelqu’un qui refuserait de suivre l’itinéraire tracé par lui, mais c’était pour montrer aux épouses de gendarmes qu’en réalité, il s’agit juste d’une banale affaire de maintien de l’ordre que leurs époux ont le professionnalisme requis pour gérer.



Donc, vous conviendrez avec « Le Témoin » quotidien que les propos du Général Moussa Fall tenus au cours d’une réunion privée, ont été déviés de leur cible et sortis de leur contexte. « Dans la vie de tous les jours, l’homme Moussa Fall est quelqu’un de bien aux qualités humaines sans commune mesure : serviable, généreux, humaniste et social », témoigne notre collaborateur Pape Ndiaye, qui a eu le fréquenter sur le terrain des années durant. C’est-à-dire depuis qu’il était à la tête de la Compagnie de gendarmerie de Dakar-Ville (Thiong). Autrement dit, depuis des lustres !













Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook