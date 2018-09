Georgette Eto’o a fait une publication actuellement, parmi les plus partagées sur la toile

Connue pour sa discrétion, son calme et sa sérénité, Georgette Eto’o s’est toujours montrée digne. L’épouse de la star camerounaise du football, Samuel Eto’o, s’étale rarement dans les médias. Mais pour une fois, Georgette Eto’o a fait une publication qui est parmi les plus partagées sur la toile actuellement.



La moitié de Samuel Eto’o a donné quelques conseils aux couples qu’elle invite à vivre de façon discrète. « Dans un couple, il existe des turbulences. Ce qu’il faut retenir, est que le bonheur d’un couple réside dans la discrétion et la sagesse de la femme. Plus vous vous armez de patience, votre combat se fera sans que vous ne vous battiez. Il n’y a pas que le bruit qui se charge d’éprouver le bonheur, le silence est parfois, le remède le plus efficace », prodigue-t-elle. A chacun d’en juger.



Buzzsenegal