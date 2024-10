Gestion controversée des fonds et contrats au ministère de l'Énergie : Les révélations explosives de Birame Souleye Diop Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Octobre 2024 à 17:38 | | 0 commentaire(s)| La journée "Setal Sunu Réew" d’hier, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, s'est rendu au lycée El Hadj Malick Sy de Thiès. Face à la presse il a répondu aux questions des journalistes, notamment concernant la suspension de 44 agents au sein de son ministère.



Birame S Diop a révélé que ses prédécesseurs avaient engagé des personnes en recourant à un fonds appelé "caisse d'avances", pourtant destiné à d'autres usages. Ce fonds, estimé à 818 millions de FCFA, a servi à rémunérer 298 agents, dont les salaires en 2023 atteignaient 1,052 milliard de FCFA. "Nous avons donc dépassé les capacités de la caisse d'avances, et pour combler le déficit de 234 millions, ils ont puisé dans d'autres ressources",



Il a également déclaré que les 44 contrats concernés n'ont pas été validés par l'inspection du travail. Il a averti qu'une fois l'audit en cours terminé, le ministère devra se séparer des agents jugés inutiles.



Concernant les 254 autres agents, le ministre a souligné que leur rémunération pour les mois d'octobre, novembre et décembre n'était pas assurée.



En outre, le ministre a révélé qu'entre 2019 et 2024, 44 contrats d'une valeur totale de 5.900 milliards de FCFA ont été signés par l'État, dont 38 par entente directe, représentant un montant de 5.400 milliards de FCFA.



