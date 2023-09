Gestion des déchets: La Sonaged et le Crous de Diamniadio signent un contrat de partenariat Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Septembre 2023 à 16:21 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de la construction d'un environnement propre et viable au sein du campus universitaire, un contrat a été signé entre le Crous de Diamniadio et la Société nationale de gestion des déchets. Ils prévoient la création d'infrastructures de gestion des déchets, de points de propreté et de sensibilisation au tri sélectif. Le directeur de la Sonaged, Mass Thiam, est enthousiaste à propos de cette initiative environnementale, marquant un engagement en faveur de l'environnement.



