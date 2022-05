Gestion des fonds miniers : Les conseillers municipaux de Louga, outillés Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 19:41 | | 0 commentaire(s)| Le Forum Civil a échangé avec les élus locaux et conseillers municipaux de Louga sur la question du secteur minier. Birahime Seck, coordonnateur général du Forum Civil, a évoqué les différents fonds du secteur minier, devant profiter aux collectivités locales. D’après lui, la plupart des fonds ne sont pas opérationnels. De plus, le Fonds de Péréquation et d'Appui aux Collectivités locales, le fonds de développement local ainsi que le fonds d’appui à la dotation ne sont pas alimentés. Seuls les fonds destinés au Ministère des Mines sont alimentés. Ce qui veut dire que les collectivités locales sont en danger.

Birahime Seck, coordonnateur général du Forum Civil a fait une alerte pour la libération des redevances minières au profit des collectivités locales. Les élus locaux sont outillés dans la gestion de ces fonds miniers.



Le coordonnateur général du Forum Civil exhorte l’Etat à libérer la redevance minière. De plus, les ressources naturelles appartiennent aux peuples. Louga et d’autres communes doivent savoir l’existence de ces fonds pour permettre aux conseillers de savoir.



Accueil Envoyer à un ami Partager