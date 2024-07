Gestion des inondations: Le Chef de l’Etat engage une évaluation et un nouveau Programme intégré de Développement de l'Assainissement (PIDA) Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2024 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa communication lors du Conseil des ministres de ce 10 juillet, le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a évoqué la gestion de l’assainissement, facteur incontournable dans la gestion des inondations. Après que le pays a connu ses premières pluies diluviennes du présent hivernage, marqué par des dégâts dans certains endroits du pays, notamment à Dakar, Kaolack et Diourbel, le président de la République a fait remarquer que l'urbanisation croissante du Sénégal et les difficultés d'aménagement de nos communes, ont accéléré le phénomène des inondations et augmenté les besoins en infrastructures d'assainissement. A cet effet et relatif au chapitre de la gestion durable de l'assainissement des communes du Sénégal, il a demandé au Premier Ministre et au Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'intensifier, avec la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et l'ensemble des services de l'Etat mobilisés, le déploiement efficace des dispositifs de prévention et de gestion des inondations dans les localités touchées. Bassirou Diomaye Faye a souligné, en outre, la nécessité de mobiliser, en mode alerte, les mécanismes publics de solidarité nationale pour assister les populations sinistrées en relation avec les autorités administratives.







Audit des actions de lutte initiées







Dans le but de lutter efficacement contre les inondations au Sénégal, le Chef de l’Etat a engagé son gouvernement à aller vers une évaluation des programmes initiés pour une solution durable. Présidant le conseil des ministres de ce mercredi 10 juillet, le Président de la République a demandé au Premier Ministre d'évaluer les actions de lutte contre les inondations déroulées dans cette dernière décennie pour ensuite engager une réorientation de la stratégie nationale d'assainissement en cohérence avec le renouveau des politiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'habitat. Bassirou Faye a, à ce titre, invité le Premier Ministre à procéder à l'actualisation et à la généralisation des Plans directeurs d'Assainissement (PDA) et de lui proposer un nouveau Programme intégré de Développement de l'Assainissement (PIDA).





En outre, le Chef de l'Etat est revenu sur l'ancrage social du concept d'engagement citoyen



« Setal Sunu Réew ». Il a félicité le Premier Ministre, le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, les membres du Gouvernement, les Autorités administratives, les Maires, les services de l'Etat, les acteurs privés, les jeunes, les femmes et les forces vives de la Nation en action, pour le succès de la seconde édition de la Journée de mobilisation nationale « Setal Sunu Réew » qui s'est déroulée le samedi 06 juillet. Dans ce sillage, Bassirou Faye a demandé au Gouvernement de veiller à la bonne préparation de la 3ème édition qui sera consacrée à la thématique de la Reforestation dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre. Celle-ci sera exceptionnellement célébrée les samedi 03 et dimanche 04 août 2024.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Gestion-des-inondations-...

Accueil Envoyer à un ami Partager