Gestion des ressources minérales : Alioune Tine recoupe les préoccupations de Sonko

Samedi 31 Août 2019

Le président-fondateur du Think Tank Africa Jom Center, Alioune Tine s’est prononcé sur la question des ressources naturelles. L’ex-patron de la Raddho et d’Amnesty en Afrique de l’Ouest et du Centre, a trouvé que la gestion des ressources minérales, loin d’être le produit d’un consensus, encore moins conforme à la Constitution, pose problème.



Sa posture semble recouper les préoccupations d’Ousmane Sonko dans l’affaire du fer de la Falémé, dont l’exploitation est accordée à l’entreprise turque Tosyali.



